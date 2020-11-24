Улан-Удэ, , 11:54 — REGNUM Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова подхватила коронавирус и ушла на изоляцию. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграм.

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«Я заболела коронавирусной инфекцией. Держалась, но не убереглась. Сегодня ушла на изоляцию, но продолжаю работать. Надеюсь, что перенесу это заболевание в легкой форме. И буду работать из дома», — отметила она.

В связи с этим глава Минздрава вновь призвала жителей беречь себя и близких, соблюдать необходимые требования. По её мнению, к снижению рисков распространения вируса приведут только совместные усилия.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Бурятии выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 17 569.

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