Улан-Удэ, , 11:35 — REGNUM В Бурятии 23 ноября на 98-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Иннокентий Михайлов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ветеран родился в селе Шапеньково Баргузинского района 21 ноября 1923 года. Перед войной он прошёл курсы учителей начального класса, в 16 лет став преподавателем в Сулхаринской начальной школе. В ряды Красной армии его призвали в феврале 1942 года. Служил на Калининском фронте под командованием маршала Конева в звании лейтенанта.

В составе 64-го гвардейского полка 21-й гвардейского дивизии Иннокентий Михайлов освобождал Калининградскую область, Латвию, участвовал в ликвидации Курляндской группировки противника. Победу встретил в латвийском городе Вентспилс. Он был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Демобилизовавшись, он вернулся домой, где продолжил работать в школе. Однако в 1953 году поступил на службу в органы внутренних дел. В 1978 году ушел в отставку в звании подполковника милиции.

«До последнего времени ветеран активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, встречался со школьниками, студентами, молодыми сотрудниками полиции, рассказывал о войне и службе», — подчеркнули в министерстве.