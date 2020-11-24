Обнинск, Калужская область, , 11:49 — REGNUM Следственными органами Калужской области задержан подозреваемый в убийстве жительницы Обнинска, сообщили 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Согласно материалам уголовного дела, 18 ноября в одной из квартир Обнинска было обнаружено тело 52-летней женщины с колото-резаными ранами. В ходе следствия было установлено, что женщина с января 2020 года сожительствовала с ранее судимым 36-летним мужчиной, с которым у нее происходили конфликты. Подозреваемый скрывался у своих друзей, но был задержан и полностью признал предъявленное ему обвинение. Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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