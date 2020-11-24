Махачкала, , 11:26 — REGNUM В Дагестане произошел взрыв по время задержания подозреваемого в совершении убийства. По предварительным данным, взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина. Пострадавших из числа силовиков нет, пишет ТАСС.

Инцидент произошел 24 ноября на окраине Бабаюрта. Известно, что пострадавший не был причастен к бандподполью и к совершению террористических преступлений. Ранее погибший уже сидел за другое преступление. Во время задержания он вышел к правоохранителям с гранатой, которая подорвалась.

По данным «Комсомольской правды», погибший являлся жителем Кизлярского района, его задержание производилось в селе Шава, неподалеку от границы с Чечней. Во время обысков у подозреваемого был обнаружен карабин «Сайга».

Отметим, что официального подтверждения этой информации на сайтах правоохранительных органов пока нет.