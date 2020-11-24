Порту-Алегри, Бразилия, , 11:23 — REGNUM В бразильском городе Порту-Алегри прошли протесты, вызванные убийством чернокожего посетителя в супермаркете французской сети Carrefour. Об этом сообщает портал G1.

Так, вечером 23 ноября протестующие собрались рядом с супермаркетом, большинство держали в руках транспаранты с призывами к справедливости. Позже манифестанты начали шествие по улице. Несколько протестующих начали забрасывать сотрудников полиции камнями.

В ответ правоохранители применили резиновые пули, беспорядки удалось подавить. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с чернокожим посетителем произошел вечером 19 ноября. Тогда одна из работниц магазина позвала охрану из-за того, что мужчина ей угрожал. Охранники избили его, он скончался от полученных травм. Кадры с произошедшим были опубликованы в соцсетях, что вызвало протесты по всей стране.