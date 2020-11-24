Томск, , 11:20 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, скончались три человека, входивших в группу риска из-за сопутствующих заболеваний.

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Так, все трое страдали гипертонией, у двоих было ожирение, а также хроническая болезнь почек. В анамнезе пациентов присутствовали онкологическое заболевание и сахарный диабет.

«Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник также скончался 53-летний депутат Законодательной думы Томской области Виктор Воробьёв. По данным СМИ, в начале ноября он был госпитализирован в московскую клинику после выявления коронавируса.

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