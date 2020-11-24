Нарьян-Мар, , 11:16 — REGNUM Бывшую главу департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Валентину Саутину подозревают в превышении полномочий.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следкома, в 2019 году Саутина выдала разрешения на ввод в эксплуатацию недостроенных жилых домов. Компания-застройщик получила из бюджета 60 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентина Саутина была уволена с должности главы департамента со скандалом — перед этим губернатор НАО Александр Цыбульский публично подверг ее работу критике за невыполнение сроков по строительству жилья в округе.