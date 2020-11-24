Ташкент, , 11:13 — REGNUM На Ташкентской малой кольцевой автодороге полностью сгорел рейсовый автобус №116, сообщили 24 ноября в пресс-службе МЧС Узбекистана.

Возгорание произошло 24 ноября в 6:13 (4:13 мск). Водитель выехал из автопарка в сторону конечной остановки для выхода на линию. Пожарные ликвидировали возгорание в 6:39 (4:39 мск).

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке. В результате происшествия никто не пострадал, водитель успел выбраться из автобуса.

Напомним, 28 сентября в Ташкенте загорелся рейсовый автобус №45. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности топливной системы.

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