Чита, , 11:07 — REGNUM Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в ходе судебного процесса, начавшегося в Чите, назвал причины, по котором он учинил кровавую бойню на территории воинской части ЗАТО. Как сообщает «Забайкальский рабочий», расстрел сослуживцев был связан с нервным срывом, вызванным неуставными отношениями.

В частности, присяжным подсудимый заявил, что ему не давали спать, били, угрожали расправой и заставляли перечислять деньги другим служащим. Последней каплей в чаще терпения стала попытка Шамсутдинова окунуть в унитаз. Адвокат Шамсутдинова рассказал СМИ, что накануне трагедии его подзащитный трое суток не спал — его заставляли учить устав. Били его через день-два. Он опасался за свою жизнь и здоровье.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник расстрелял восьмерых своих сослуживцев. Ещё двое в тяжёлом состоянии были госпитализированы. Сразу после задержания Шамсутдинов заявил, что ни о чем не жалеет. Позднее солдат написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

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Первое судебное заседание с участием присяжных прошло 23 ноября в Читинском гарнизонном военном суде. Свою вину Шамсутдинов признал.

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