Томск, , 11:02 — REGNUM 23 ноября в возрасте 53 лет скончался депутат Законодательной думы Томской области Виктор Воробьёв. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, политик ушёл из жизни после тяжёлой болезни.

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Он был избран в сентябре 2016 года по Восточному избирательному округу №10, представлял интересы жителей ЗАТО Северск.

«Депутаты и аппарат Законодательной Думы Томской области выражают глубокие искренние соболезнования родным и близким Виктора Воробьева», — отметили в Заксобрании.

По данным СМИ, депутат скончался из-за осложнений на фоне заражения коронавирусом. Как отмечается, в начале ноября он был госпитализирован в московскую клинику.

Как сообщало ИА REGNUM, также 23 июня от последствий COVID-19 на 59-м году жизни умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин.

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