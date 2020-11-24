Чебоксары, , 10:58 — REGNUM В центре Чебоксар в ходе следования загорелся маршрутный автобус, из салона были выведены 13 пассажиров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

Возгорание автобуса в Чебоксарах Mchs.gov.ru

Инцидент произошёл 23 ноября на Московском проспекте в Чебоксарах. По данным спасателей, вспыхнул автобус марки «Лотос-206», следовавший по маршруту № 35. В ведомстве отмечают, что водитель заметил валивший из двигательного отсека дым и эвакуировал всех 13 пассажиров. Самостоятельно потушить огонь он не смог, были вызваны брандмейстеры.

На момент прибытия пожарных автобус был полностью охвачен огнём, возгорание ликвидировано за полчаса. В главном управлении отмечают, что пострадавших нет.

Ранее инцидент с возгоранием автобуса произошёл 20 ноября 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, загорелся автобус с пассажирами, следовавший по маршруту № 162 (Чебоксары — Кугеси). Водитель успел открыть двери, и пассажиры покинули салон, пострадавших нет. По неофициальным данным, в салоне автобуса было десять человек.