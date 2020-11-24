Актанышский район, Татария, , 10:54 — REGNUM В селе Старое Тлякеево Актанышского района Татарии ночью 23 ноября произошел пожар в одном из частных домов. Сообщение о горении жилого одноэтажного бревенчатого жилища поступило на пульт спасателей в 22:55, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по РТ.

Ликвидировать пожар на площади 30 кв. метров удалось в 23:56. В результате возгорания пострадали четыре человека, в том числе 10-летняя девочка. Всех их с признаками отравления доставили в районную больницу.

По словам хозяина дома, прибывшие гости отмечали его 60-летний юбилей. На момент возникновения пожара в доме находились семь человек, в том числе двое детей. Когда гости собрались уходить, хозяйка дома открыла дверь на веранду и увидела, что та охвачена огнем. Выйти из жилища через дверь не получится. Хозяева пытались потушить пожар самостоятельно, но огонь распространился в зальную комнату, создалось сильное задымление и присутствующие начали выбираться из дома через окна. Один из гостей — 58-летний мужчина выйти из горящего здания не смог. Хозяевам из-за открытого горения и высокой температуры спасти мужчину не удалось.

К ликвидации огня привлекались 27 спасателей и семь единиц спецтехники. Причину пожара предстоит выяснить.

ИА REGNUM напоминает, в одном из частных домов села Большие Полянки Алексеевского района Татарии утром 19 ноября сработал пожарный извещатель. 14-летний мальчик, проживающий в горящем здании, проснулся от сигнала сработанного автономного пожарного извещателя. Выход был заблокирован огнем. Ребенок не растерялся, разбил окно и самостоятельно вытащил из дома еще трех своих младших братьев. Дети находились в жилище одни.

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