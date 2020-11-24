Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону более полусотни многоквартирных домов остались без воды из-за крупной коммунальной аварии на бульваре Комарова. В настоящее время прорыв на водоводе ликвидирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 24 ноября.

«23 ноября в Ворошиловском районе произошёл прорыв водопроводной сети, диаметром 600 мм. С 17:00 было временно ограничено холодное водоснабжение 61 жилого дома», — уточнили в мэрии.

В ночь на 24 ноября две аварийные бригады ликвидировали течь. Водоснабжение жилых кварталов восстановлено.