Южно-Сахалинск, , 10:33 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском больной и одиноко проживающий 72-летний пенсионер был вынужден затопить квартиры соседей, чтобы соцслужбы обратили на него внимание. Региональное СУ СКР начало проводить проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Об инциденте сообщили краевые СМИ. Мужчина в течение нескольких дней оставался в квартире без лекарств и продуктов питания. Работники соцслужб почему-то забыли о нём.

«Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение», — уточнили в региональном СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские Санкт-Петербурга начали доследственную проверку по факту жестокого конфликта между двумя женщинами в трамвае. Конфликт перерос в драку, в ходе которой пожилая участница стычки выпала из трамвая на остановку и сломала бедро.