Андрей Лавренчук, 24 ноября 2020, 11:58 — REGNUM Ледяной дождь обрушился на Владивосток и Приморский край еще 19 ноября. С того времени прошло уже пять дней, новости о происшествии уже успели облететь всю страну. Настоящая трагедия сложилась в Первомайском районе города — там без электроснабжения остались тысячи человек. Для них были организованы пункты выдачи горячей еды и пункты обогрева.
В очередь за раздачей еды выстроились люди с совершенно разным социальным статусом. Один из вполне обеспеченных жителей района, приехавший за едой на личном автомобиле, посетовал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что жить приходится без электричества уже почти неделю. Подачу электричества обещают восстановить к 25 ноября, но пока жителям района приходится получать вот такую помощь.
Сам центр города начинает потихоньку приходить в привычное состояние после ледяного дождя. Спортивная набережная Владивостока уже почти выглядит как прежде, если не считать поломанных и обледенелых деревьев. Впрочем, из-за теплой погоды днем и холодной вечером на набережной у фонтана получился импровизированный «каток», по которому граждане ходят с осторожностью.
А вот парки в городе представляют собой всё еще удручающее зрелище. Из-за поваленных или поломанных под тяжестью льда деревьев они выглядят совсем удручающе.
Хотя оставшаяся ледяная корка на ветках, блестящая на солнце, всё же придает растениям некий шарм.
И даже бюст последнего российского императора Николая II приобрел совсем причудливый вид.
Во дворах, которые находятся не так уж и далеко от центральных улиц города, по-прежнему царит беспорядок.
Впрочем, в сложившейся ситуации понятно, что решать будут первоочередные проблемы — восстанавливать городскую инфраструктуру и системы жизнеобеспечения граждан. А дворами, надеюсь, займутся попозже.