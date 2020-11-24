Андрей Лавренчук, 24 ноября 2020, 11:58 — REGNUM Ледяной дождь обрушился на Владивосток и Приморский край еще 19 ноября. С того времени прошло уже пять дней, новости о происшествии уже успели облететь всю страну. Настоящая трагедия сложилась в Первомайском районе города — там без электроснабжения остались тысячи человек. Для них были организованы пункты выдачи горячей еды и пункты обогрева.

Сломанное дерево на Спортивной набережной
Сломанное дерево на Спортивной набережной
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

В очередь за раздачей еды выстроились люди с совершенно разным социальным статусом. Один из вполне обеспеченных жителей района, приехавший за едой на личном автомобиле, посетовал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что жить приходится без электричества уже почти неделю. Подачу электричества обещают восстановить к 25 ноября, но пока жителям района приходится получать вот такую помощь.

Очередь за горячей едой на улице Окатовой
Очередь за горячей едой на улице Окатовой
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Раздача горячей еды на улице Окатовой
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Люди получают горячую пищу у пункта раздачи
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Полевая кухня на улице Окатовой
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Сам центр города начинает потихоньку приходить в привычное состояние после ледяного дождя. Спортивная набережная Владивостока уже почти выглядит как прежде, если не считать поломанных и обледенелых деревьев. Впрочем, из-за теплой погоды днем и холодной вечером на набережной у фонтана получился импровизированный «каток», по которому граждане ходят с осторожностью.

Наполовину убранный спуск к Спортивной набережной во Владивостоке
Наполовину убранный спуск к Спортивной набережной во Владивостоке
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Скользкая дорога на Спортивной набережной
Спортивная набережная Владивостока
Скользкая дорога на Спортивной набережной
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Спортивная набережная Владивостока
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

А вот парки в городе представляют собой всё еще удручающее зрелище. Из-за поваленных или поломанных под тяжестью льда деревьев они выглядят совсем удручающе.

Одна из дорог в парке
Одна из дорог в парке
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Путь к храму в Покровском парке
Путь к храму в Покровском парке
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Скульптура Петра и Февронии в Покровском парке
Скульптура Петра и Февронии в Покровском парке
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Пострадавшее от ледяного дождя деревце
Пострадавшее от ледяного дождя деревце
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Следы уборки
Покровский парк
Следы уборки
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Покровский парк
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Хотя оставшаяся ледяная корка на ветках, блестящая на солнце, всё же придает растениям некий шарм.

Воробьи обживаются в новой обстановке
Воробьи обживаются в новой обстановке
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

И даже бюст последнего российского императора Николая II приобрел совсем причудливый вид.

Бюст Николая II во льдах
Бюст Николая II во льдах
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Во дворах, которые находятся не так уж и далеко от центральных улиц города, по-прежнему царит беспорядок.

Качели на детской площадке
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Одинокий почтовый ящик
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Нависшая над проезжей частью опора
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Дорога к Дому культуры железнодорожников во Владивостоке
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Сломанный фонарь
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Впрочем, в сложившейся ситуации понятно, что решать будут первоочередные проблемы — восстанавливать городскую инфраструктуру и системы жизнеобеспечения граждан. А дворами, надеюсь, займутся попозже.

Покрытый льдом кустарник во дворе
Покрытый льдом кустарник во дворе
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Детская площадка после ледяного дождя
Детская площадка после ледяного дождя
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM