24 ноября 2020 | Время чтения 1 мин

Андрей Лавренчук, , 11:58 — REGNUM Ледяной дождь обрушился на Владивосток и Приморский край еще 19 ноября. С того времени прошло уже пять дней, новости о происшествии уже успели облететь всю страну. Настоящая трагедия сложилась в Первомайском районе города — там без электроснабжения остались тысячи человек. Для них были организованы пункты выдачи горячей еды и пункты обогрева.

Сломанное дерево на Спортивной набережной Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

В очередь за раздачей еды выстроились люди с совершенно разным социальным статусом. Один из вполне обеспеченных жителей района, приехавший за едой на личном автомобиле, посетовал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что жить приходится без электричества уже почти неделю. Подачу электричества обещают восстановить к 25 ноября, но пока жителям района приходится получать вот такую помощь.

Очередь за горячей едой на улице Окатовой Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Сам центр города начинает потихоньку приходить в привычное состояние после ледяного дождя. Спортивная набережная Владивостока уже почти выглядит как прежде, если не считать поломанных и обледенелых деревьев. Впрочем, из-за теплой погоды днем и холодной вечером на набережной у фонтана получился импровизированный «каток», по которому граждане ходят с осторожностью.

Наполовину убранный спуск к Спортивной набережной во Владивостоке Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Скользкая дорога на Спортивной набережной Андрей Лавренчук © ИА REGNUM Спортивная набережная Владивостока Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

А вот парки в городе представляют собой всё еще удручающее зрелище. Из-за поваленных или поломанных под тяжестью льда деревьев они выглядят совсем удручающе.

Одна из дорог в парке Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Путь к храму в Покровском парке Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Скульптура Петра и Февронии в Покровском парке Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Пострадавшее от ледяного дождя деревце Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Следы уборки Андрей Лавренчук © ИА REGNUM Покровский парк Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Хотя оставшаяся ледяная корка на ветках, блестящая на солнце, всё же придает растениям некий шарм.

Воробьи обживаются в новой обстановке Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

И даже бюст последнего российского императора Николая II приобрел совсем причудливый вид.

Бюст Николая II во льдах Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Во дворах, которые находятся не так уж и далеко от центральных улиц города, по-прежнему царит беспорядок.

Впрочем, в сложившейся ситуации понятно, что решать будут первоочередные проблемы — восстанавливать городскую инфраструктуру и системы жизнеобеспечения граждан. А дворами, надеюсь, займутся попозже.

Покрытый льдом кустарник во дворе Андрей Лавренчук © ИА REGNUM