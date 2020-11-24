Уфа, , 10:26 — REGNUM Обстоятельства несчастного случая на заводе ФКП «Авангард» в городе Стерлитамаке устанавливает Гострудинспекция Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба этого ведомства.

По предварительным сведениям, 23 ноября на заводе произошла вспышка спецпродукции во время переработки на горизонтальных вальцах. При этом образовались высокая температура и большое количество газов.

Сообщается, что 45-летняя ученица дробильщика получила несовместимые с жизнью травмы. 51-летняя и 37-летняя женщины-дробильщицы получили ожоги различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

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