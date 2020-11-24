Барнаул, , 10:09 — REGNUM Заместитель начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула» Филипп Воронков, добровольно покинул должность после скандального ДТП, случившегося на пересечении улицы Власихинской и проезда Фурманова в Барнауле. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

По данным отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по Барнаулу, поздно вечером 19 ноября лишенный прав автомобилист на Kia Sportage не справился с управлением и на высокой скорости врезался в одноэтажный частный жилой дом. По свидетельству очевидцев, автомобиль буквально взлетел, встав вертикально на фасаде здания, попутно повредив газовую трубу. Позднее правоохранители узнали в нарушителе сына первого замглавы Барнаула Анатолия Воронкова.

То, что чиновник уволился сам, телегам-каналы восприняли, в основном благожелательно.

«И это правильно. Ибо нет ничего хуже, чем начинать «включать» крутого сына вице-мэра, окончательно хороня репутацию «муниципальной династии», — написали авторы «РосСкандал».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы чиновники из команды мэрии Барнаула довольно часто попадают в скандальные ситуации. Чего только стоит история с алтайским «Ефремовым». Теперь уже бывший глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, лишённый в конце 2019 года водительских прав за пьяное вождение, вновь попался за рублем автомобиля. После этого чиновник несколько месяцев пытался обжаловать административный арест. С должности главы района Новиков (он является также бывшим первым заместителем начальника ГУВД по Алтайскому краю) почему-то уволился сам. Это произошло 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел РФ.

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