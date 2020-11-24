Владивосток, , 10:12 — REGNUM В Приморье задержали преступную группу из Якутии, которая подготовила к перевозке через границу более 4,6 тонн бивней мамонта на общую сумму 62 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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«Установлено, что руководитель коммерческой фирмы и его компаньон, в целях незаконного обогащения, достоверно зная, что останки мамонтовой фауны являются ценным палеонтологическим и археологическим материалом, а также пользуются высоким спросом у зарубежных коллекционеров, приобрели у незаконных сборщиков более 4,6 тонн бивней мамонта для экспорта в иностранное государство», — рассказали таможенники.

Злоумышленники большую часть бивней распилили на небольшие фрагменты, тем самым смогли получить экспертное заключение об отсутствии у распилов культурной ценности, а также получили возможность занизить размер подлежащей уплате госпошлины.

Подозреваемые изготовили подложные документы о том, что они якобы добыты по лицензиям родовой общины, после чего получили разрешение на вывоз палеонтологических материалов и их выпуск через таможенную границу.

Всего к вывозу было приготовлено 26 полных ископаемых бивней мамонтов и 854 их фрагментов.

«По заключению палеонтологической судебной экспертизы, все объекты являются редкими образцами фауны и представляют культурную ценность, а 14 целых экземпляров вследствие уникальности и хорошей сохранности имеют ценность уровня музейных экспонатов», — добавили в прокуратуре.

Общая стоимость контрабанды составила 62 млн рублей.

Уголовное дело транспортная прокуратура направила во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории строительства обхода Усолья-Сибирского автодороги Р-255, в районе моста через реку Белую и вблизи села Большая Елань (Иркутская область) начались археологические изыскания. Стоянку древнего человека времён палеолита Мальта, где будет проходить федеральная трасса, учёные обнаружили ещё в прошлом веке и теперь все исторически ценные предметы, возраст которых от 5 до 30 тысяч лет, необходимо извлечь из земли до начала строительных работ.