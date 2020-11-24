Соледар, ДНР, , 10:15 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования три раза открывали огонь по территории ДНР. Об этом сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Обстрелы зафиксированы на горловском и мариупольском направлениях. Боевики ВСУ применили автоматические станковые гранатомёты (АГС).

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов никто не пострадал, повреждения гражданской инфраструктуры не выявлены.

Наблюдатели ДНР зафиксировали один взрыв на позициях ВСУ в районе посёлка Водяное, а в районе Марьинки отметили проведение боевиками ВСУ инженерных работ.

Напомним, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о готовности республики к любым действиям со стороны Украины, включая вооружённую агрессию.

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