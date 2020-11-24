Соледар, ДНР, 24 ноября 2020, 10:15 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования три раза открывали огонь по территории ДНР. Об этом сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Обстрелы зафиксированы на горловском и мариупольском направлениях. Боевики ВСУ применили автоматические станковые гранатомёты (АГС).
В результате обстрелов никто не пострадал, повреждения гражданской инфраструктуры не выявлены.
Наблюдатели ДНР зафиксировали один взрыв на позициях ВСУ в районе посёлка Водяное, а в районе Марьинки отметили проведение боевиками ВСУ инженерных работ.
Напомним, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила о готовности республики к любым действиям со стороны Украины, включая вооружённую агрессию.
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