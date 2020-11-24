Оренбург, , 09:53 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту травмирования девятилетнего мальчика, которого на пешеходном переходе сбил автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

В Оренбурге на «зебре» пострадал несовершеннолетний пешеход УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, вечером 23 ноября на ул. Тамбовская 65-летняя водитель автомобиля «Пежо-4007» не предоставила пешеходу право перехода через проезжую часть. В результате ДТП девятилетний ребенок получил закрытый перелом нижней трети правой малоберцовой кости.

После оказания медицинской помощи школьник отпущен домой. Он будет получать лечение в амбулаторных условиях.