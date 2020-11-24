Степанакерт, 24 ноября 2020, 10:02 — REGNUM Здоровье карабахских спасателей, пострадавших из-за разрыва мины близ села Мадагиз, восстановится. Об этом говорится в сообщении государственной службы по чрезвычайным ситуациям Нагорно-Карабахской Республики, опубликованном в соцсети Facebook.
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В ведомстве уточнили, что ранены трое спасателей Мартакертского районного отдела. Они находятся в республиканском медицинском центре. Пострадавших посетил директор государственной службы по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Карен Саркисян.
«Медики заверили, что жизни спасателей ничего не угрожает», — подчеркнули в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Тертерском районе НКР при разрыве мины пострадали офицер российского миротворческого контингента и сотрудники МЧС Нагорного Карабаха. Погиб офицер вооруженных сил Азербайджана. Они входили в группу по обмену телами погибших военнослужащих. Российского офицера доставили в госпиталь в Баку, его жизнь вне опасности.
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