Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM На берегу озера Шарташ в Екатеринбурге вырубили ивы. Об этом сообщил директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин в Facebook.

«Я поначалу даже не поверил, сегодня выехал на место и все увидел своими глазами», — написал Зиганшин.

Сотрудники парка передали всю имеющуюся информацию об инциденте в полицию. Ищутся горожане, которые могли стать свидетелями вырубки. В парке пытаются понять, удастся ли посадить новые ивы на прежнем месте.

Как сообщало ИА REGNUM, для строительства научного центра «Татищев» в Екатеринбурге вырубят 230 гектаров деревьев.

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