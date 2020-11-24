Южно-Сахалинск, , 09:42 — REGNUM В аэропорту Южно-Сахалинска сотрудники транспортной полиции при попытке установить личность 47-летнего мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в ответ получили агрессию, нецензурную брань и удар по лицу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

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Агрессивный пассажир был задержан и доставлен в дежурную часть. От медосвидетельствования он отказался. Выяснилось, что мужчина является военнослужащим. Было принято решение передать его представителям Военной комендатуры Южно-Сахалинского гарнизона.

Сообщается, что Военным следственным отделом Следственного комитета России по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье Магдагачинский районный суд осудил троих мужчин за применение насилия в отношении представителя власти. Один из них получил реальный срок лишения свободы.