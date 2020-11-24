Пенза, , 10:06 — REGNUM В Пензе на новогодние подарки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделят 5,5 млн рублей. Во время проведения ежегодной благотворительной акции «Волшебный Новый год!» маленькие жители региона получат сладкие подарки. Об этом сообщил врио министра труда области Алексей Качан.

Более 60 тыс. детей, проживающих в Пензенской области, находятся в трудной жизненной ситуации. Из них свыше 47 тыс. проживают в малообеспеченных семьях.

«В текущем году на закупку новогодних подарков для детей в бюджете области предусмотрено 5,5 млн рублей. Вес набора — 1 кг», — отметил глава ведомства.

В настоящее время минтруда проводит конкурсные процедуры. Тема детских новогодних подарков прорабатывается отдельно в каждом городе и районе области. Органы местного самоуправления определяют категории и возраст детей на получение сладких подарков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Пензу начали украшать к Новому году. На главных улицах и путепроводах Пензы засветились новогодние перетяжки, консоли и светодиодные гирлянды. Основные работы по оформлению города планируется завершить до 1 декабря.

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