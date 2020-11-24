Усть-Коксинский район, Алтай, , 09:21 — REGNUM В Республике Алтай завершился процесс над жителем Усть-Коксинского района, обвиняемого в поджоге часовни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, уголовное дело было возбуждено по статье «умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба».

По версии обвинения, в ночь с 12 на 13 июня 2020 года обвиняемый сжёг часовню Архангела Михаила, возведённой у подножия горы Белуха в память о погибших альпинистах, туристах и спасателях. В результате он причинил ущерб местной православной религиозной организации ущерб на сумму 1,9 млн рублей.

«Суд признал доказанным совершение Т. деяния, запрещенного уголовным законом, и назначил ему принудительную меру медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях», — отметили в прокуратуре.

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