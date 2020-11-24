Артём, Приморский край, 24 ноября 2020, 09:19 — REGNUM В Приморье после ледяного циклона отмечается потепление — на проводах и деревьях тает обледенение и лёд осыпается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Администрация Артёмовского городского округа опубликовала предупреждение:
«Уважаемые жители! Будьте аккуратны! На улице повышение температуры днём, лёд на проводах и деревьях начинает таять и осыпаться. Очень просим вас быть бдительными и внимательными! Смотрите вверх и берегите своё здоровье».
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в круглосуточном режиме идёт восстановление жизнеобеспечения пострадавших от ледяного циклона городов и посёлков. Ежедневно свет возвращается в дома тысяч жителей.