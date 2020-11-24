Москва, , 09:16 — REGNUM Прирост количества террористических преступлений составил в России за десять месяцев 2020 года более 33%. Это следует из данных статистики МВД РФ.

С января по октябрь текущего года включительно в стране зарегистрировали 1990 преступлений террористического характера. Это на 33,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Преступлений экстремистской направленности совершено 708. В этом случае рост составил 39,9%, уточнили в ведомстве.

Всего с начала года зарегистрировано 1,7 млн преступлений, это на 1,1% больше, чем в минувшем году. В 52 российских регионах отмечен рост количества преступлений, в 33 регионах — снижение. При этом зарегистрировано 525,1 тыс. преступлений в общественных местах. Это на 10,2% меньше, чем в 2019 году.