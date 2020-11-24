Владивосток, , 09:07 — REGNUM Автомобильное движение по мосту на остров Русский во Владивостоке обещают восстановить 25 ноября, пока жители пользуются паромом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, основной связью острова с материком остается паром «Босфор Восточный», работающий с 7:00 до глубокой ночи. Только за понедельник, 23 ноября, туда и обратно перевезено почти 4,5 тысячи человек и 326 автомашин.

«На данный момент ещё не все ванты освободились ото льда, это представляет опасность для машин, едущих по мосту», — уточнили в минтрансе региона.

Для проведения восстановительных работ на Русский организовали доставку паромной переправой оборудования, запчастей и других грузов первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Владивостока в соцсетях критикуют, жалуются и говорят, что в городе после ледяного шторма ничего не чистят и не убирают.