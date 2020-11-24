Ульяновск, , 08:55 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска с территории военного арсенала сбежали домашние свиньи, которых местные жители приняли за стадо кабанов. Об этом сообщает министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Ульяновцы обратились в минприроды, увидев животных возле жилых домов. Выехавшие на место инспекторы охотнадзора установили, что это не кабаны, а стадо домашних свиней породы мангалица.

«Стадо содержится на территории ФГУП «31 Арсенал» на улице Балтийская. Сквозь прорехи в ограждении воинской части животные попадают на территорию города», — говорится в сообщении.

Соответствующая информация направлена в региональное агентство ветеринарии и управление Россельхознадзора, так как у министерства природы нет полномочий по надзору за домашними животными.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Ульяновске спасательные службы и полиция выгоняли медведя из города, которого видели на берегу Свияги, в районе Вырыпаевки и Дальнего Засвияжья. Тогда отмечалось, что косолапый мог прийти в город со стороны Чувашии, пройдя вдоль реки Свияга. Также не исключалось, что зверь мог жить у людей, так как рядом с городом нет больших лесов.