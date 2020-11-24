Джакарта, , 08:48 — REGNUM Поселения регентства Восточный Серам в провинции Малуку в Индонезии пострадали в результате наводнения, сообщает CNN Indonesia.

«Все районы, пострадавшие от наводнения, находятся в городе Була, Восточный Серам», — заявил глава регионального агентства по управлению стихийными бедствиями Усман Келиобас.

По его словам, наводнение произошло из-за сильных дождей в горной части города Була, которые продолжались около двух часов. Река вышла из берегов и затопила тысячи жилых домов. Уровень воды местами достигает одного метра.

«Мы благодарны за то, что наводнение произошло днём, а не ночью, так что жители смогли спастись. Жертв нет», — отметил Усман Келиобас.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре исследований и развития технологий в области геологических катастроф Джокьякарты предупредили о росте вулканической активности вулкана Мерапи.

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