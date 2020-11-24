Кызыл, , 08:47 — REGNUM Правоохранители в Туве задержали несовершеннолетнего водителя, осуществлявшего нелегальную перевозку пассажиров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, нарушителя удалось выявить в ходе очередного профилактического рейда.

«17-летний местный житель, не имея водительского удостоверения, за рулем автомашины марки «Газель» осуществлял в Кызыле коммерческую перевозку пассажиров без соответствующей лицензии по востребованному маршруту № 6 «А», при этом в качестве кондуктора выступала мать несовершеннолетнего», — отметили в министерстве.

Подросток, как отмечается, управлял микроавтобусом своих родителей с 15 лет. При этом ранее он 16 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения, в том числе семь раз — за управление без водительских прав.

В отношении родителей «маршрутчика» стражи порядка составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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