Красноярск, , 08:41 — REGNUM В Красноярске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в намерении реализовать на территории краевой столицы крупную партию растительных и синтетических наркотиков путём тайников-закладок. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

У задержанного, который ранее уже был судим, первоначально было изъято 42 свёртка с подготовленным к сбыту запрещённым веществом, и ещё три свёртка оперативники обнаружили в автомобиле подозреваемого. При последующем обыске по месту его проживания в отсеке для мусора было изъято дополнительно большое количество упаковок с наркотиками, а также фасовочных пакетов, скотча и электронные весы.

Экспертиза подтвердила, что все изъятые вещества, вес которых составил почти 15 кг, являются синтетическими и растительными наркотиками.

В отношении 35-летнего жителя Красноярска было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое в особо крупном размере»). Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В настоящее время он заключён под стражу, ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, у одного из наиболее крупных поставщиков наркотиков в России изъято свыше одной тонны данных синтетических веществ.

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