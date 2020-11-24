Ульяновск, , 08:40 — REGNUM В Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего полицейского, которого обвинили в получении взятки. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Перед судом предстанет бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. Следствие полагает, что с января 2015 года по июль 2016 года получил частями от членов преступной группы, занимавшейся незаконным проведением азартных игр, более 700 тыс. рублей.

Правоохранители считают, что средства предназначались «за покровительство и непривлечение к ответственности» членов ОПГ.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде Ульяновской области вынесен приговор по делу о взяточничестве в местном колледже. Следствием установлено, что в 2019 году одному из преподавателей незаконное вознаграждение передали 15 студентов. Суд признал злоумышленника виновным в получении взяток, оштрафовав его на 850 тыс. рублей.

Подробнее: В Ульяновской области вынесли приговор по делу о взятках в колледже