Курган, , 08:39 — REGNUM В Курганской области 33-летний житель города Щучье обвиняется в причинении своему 65-летнему отцу смерти по неосторожности. Инцидент произошёл 20 ноября, сообщает региональное управление СКР.

Вечером гражданин был у своего родителя в гостях и после совместного употребления спиртного взял охотничье ружьё мужчины. Затем в сенях он, развлекаясь, несколько раз выстрелил в стену. Пожилой человек получил ранения в грудь и живот и скончался на месте.

В ходе расследования уголовного дела сейчас идут следственные действия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.