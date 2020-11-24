Самара, , 08:39 — REGNUM Бывших и действующих сотрудников налоговых органов Самарской области подозревают в создании организованной преступной группы (ОПГ) по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом 24 ноября сообщает РБК, ссылаясь на источник в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

По версии следствия, подозреваемые специализировалась на налоговых махинациях. Следователи считают, что их услугами пользовались подрядчики крупных компаний и госкорпораций из разных субъектов РФ.

По информации журналистов, по данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»).

По словам источника в налоговой службе, в межрайонной инспекции № 2 по Самарской области в Тольятти был проведён осмотр. Следственные действия проводились также в фирмах, которые предоставляли юридические услуги по уходу от налогов, и по месту жительства у бывших сотрудников налоговой службы. Источник утверждает, что в настоящее время следствию удалось установить эпизоды уклонения от выплаты НДС на 4,4 млрд рублей.

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