Улан-Удэ, , 08:30 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан пенсионер по обвинению в убийстве своей супруги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, тело 80-летней женщины было ранее найдено с многочисленными признаками насильственной смерти.

По данным следствия, днём 21 ноября обвиняемый намеревался выпить спиртное дома. Однако пока он спал, его жена спрятала бутылку.

«Из-за этого между ними произошла ссора, затаив злобу на пожилую супругу, он схватил нож и нанес множество ударов по ее телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Мужчина сам позвонил в скорую помощь, а позже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи продолжают собирать доказательства в рамках расследования.