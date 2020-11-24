Томск, , 08:09 — REGNUM Прокуратура начала проверку информации о применении «непедагогических методов воспитания» в одном из детских садов Томска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства области.

Отмечается, что ранее в сети появились сообщения о том, что воспитанников дошкольного учреждения заставляли мыть полы и убирать санузлы.

«Прокуратура района проверит исполнение детским садом законодательства об образовании, в том числе даст правовую оценку соблюдению прав воспитанников и обязанностей работников учреждения в ходе образовательного процесса», — отметили в ведомстве.

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