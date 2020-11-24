Бали, Индонезия, , 08:04 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что в Джокьякарте и на Бали произошли два землетрясения, сообщает CNN Indonesia.

«Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 24 ноября 2020 года в 00:06 по местному времени», — говорится в заявлении агентства.

Две минуты спустя, или в 00:08 по местному времени, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало ещё одно землетрясение магнитудой 4,1, которое произошло в море в 67 км к юго-западу от Джембраны на острове Бали на глубине 78 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило о землетрясении магнитудой 5,3 на острове Буру.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3