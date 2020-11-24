Владивосток, , 08:07 — REGNUM В Приморье в круглосуточном режиме идёт восстановление жизнеобеспечения пострадавших от ледяного циклона городов и посёлков. Ежедневно свет возвращается в дома тысяч граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Без электричества в Приморье остаются почти 95 тыс. человек. Наиболее проблемные муниципалитеты — Владивостокский и Артемовский городские округа.

Так, в Артёме днём без электричества остаются около 25 тыс. человек, из которых 22 тыс. проживают в частном секторе.

В восстановительных работах задействованы более 300 человек и 70 единиц техники, дополнительно на помощь прибыли 100 военнослужащих Пятой армии вооруженных сил России.

«Доставляйте людям газовые баллоны и плиты, продукты питания. Готовы поддержать муниципалитет из резервного фонда, главное, чтобы помощь гражданам поступала вовремя», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Во Владивостоке без света остаются почти 62 тыс. жителей. Сегодня энергетики планируют подключить линию Владивосток — Зеленый Угол.

Постепенно электроэнергия возвращается в дома жителей острова Русский — на пароме доставили дизель-генератор, благодаря чему удалось подключить посёлки Канал и Подножье, свет вернётся ещё как минимум в посёлок Экипажный. Предполагается, что к концу дня электричество появится в 70% домов острова.

Кожемяко распорядился обеспечить аварийные бригады условиями для комфортной ночёвки на острове и избавить их от необходимости ежедневно добираться до «большой земли». Работников решено разместить в одной из местных школ.

Энергетики вернули свет в пригород Владивостока, где проживает более 12 тыс. человек: в районы Трудового, Углового и станции Весенней.

Ночью «запитали» ещё более трёх тысяч жителей в посёлках Раздольное, Соловей-Ключ, Вольно-Надеждинское, Реттиховка Черниговского района, села Воскресенка Спасского района, село Новосысоевка Яковлевского района, поселка Шкотово и города Большой Камень. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в отдельных домах по заявкам жителей.

За шесть дней энергетики восстановили работу 25 линий электропередачи 35−110 кВ и 28 подстанций 35−110 кВ. Электроснабжение было восстановлено более чем у 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёме без электроснабжения остаётся около 28 тыс. жителей, до шести тысяч человек ежедневно получают горячее питание.