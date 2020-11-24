Ростов-на-Дону, , 07:52 — REGNUM В Ростовской области сумма штрафов за свободную торговлю «аптечными наркотиками» с начала 2020 года превысила 2,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

В период с января по октябрь проведено более 140 проверок фармацевтических организаций, в рамках которых выявлено свыше 115 административных нарушений. Работа нескольких аптек была приостановлена.

При этом в текущем году активизировались торговцы психотропными веществами, продающие лекарства без рецепта через интернет. Росздравнадзор уже заблокировал 39 сайтов, которые вели незаконную продажу препаратов. Региональные власти считают, что предотвратить свободную торговлю медикаментами можно только при активном участии общественников и волонтёров.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в 2019 году вынесено около 50 решений о приостановке работы аптек-нарушителей, свободно торговавших лекарствами, популярными у наркоманов.