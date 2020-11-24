Артём, Приморский край, , 07:43 — REGNUM В Артёме, втором крупном городе Приморья, пострадавшем от ледяного циклона, без электроснабжения остаётся около 28 тыс. жителей, до шести тысяч человек ежедневно получают горячее питание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В округе открыты 13 пунктов временного размещения людей и пункты питания, десять из которых работают круглосуточно. Три ПВР развернуты на базе учреждений культуры; один — в обществе инвалидов; девять — это мобильные пункты с палатками и кухни.

ПВР и кухни располагают там, где ещё нет света, максимально приближают к домам частного сектора. Во всех школах Артёма школьников, которые живут в домах без света, кормят три раза в день бесплатно.

23 ноября 3-х разовое питание в школах получили 953 ребёнка и пообедали 28 взрослых, которые приводили детей.

Городские власти организовали места в гостиницах. Уже заселены 26 человек, из них 13 детей.

На утро 24 ноября без энергоснабжения оставался детский сад №30 и филиал д/с №33 по ул. Пограничной. Детей перераспределили в другие детские сады. Все школы подключены к энергоснабжению и работают в обычно режиме.

Без электроснабжения остаётся пока порядка 28 тыс. жителей муниципалитета. Не подключены 150 многоквартирных домов и около семи тысяч абонентов частного сектора. Ресурсоснабжающие организации продолжают подключение, так выполнены работы по подключению ТП в ГРЭССе, предстоят работы по вводу в дома, подключили микрорайон Орбита, в частном секторе работы по подключению велись на ул. Шахтерская, Геологическая, Задорожной. Ремонтно-восстановительные бригады работают и на ряде других улиц с домами ИЖС.

В Ясном возобновлена подача электроэнергии, восстановлено электроснабжение в домах в Кневичах.

«Многие неравнодушные жители Артемовского городского округа принимают активное участие в ликвидации последствий циклона. Администрация выражает благодарность всем артёмовцам, кто не остался в стороне во время чрезвычайной ситуации», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Владивостока в соцсетях критикуют, жалуются и говорят, что в городе после ледяного шторма ничего не чистят и не убирают.