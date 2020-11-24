Элиста, , 07:25 — REGNUM В Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот в Лаганском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2013 году в рамках муниципального контракта был построен одноэтажный дом для обеспечения жильём сирот. Однако все четыре квартиры спустя семь лет признаны непригодными для проживания. Здание находится в аварийном состоянии. При этом ремонту и реконструкции дом не подлежит, что указывает на игнорирование требований «градостроительного, санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов» при его возведении. Ущерб, причинённый подрядчиком — «Домостроительным комбинатом», превышает 1 млн рублей.

Следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.