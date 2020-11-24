Чебоксары, , 06:52 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор 33-летнему чебоксарцу, которого обвинили в попытке изнасилования 15-летней школьницы. Ему назначено пять лет лишения свободы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Нападение было совершено вечером 17 декабря 2019 года в лесном массиве в Чебоксарах. Следствием установлено, что злоумышленник последовал за ранее незнакомой 15-летней школьницей и, убедившись в отсутствии прохожих, схватил её и попытался совершить насильственные действия сексуального характера. Девочка оказала сопротивление, стала звать на помощь, и мужчина скрылся с места происшествия.

В управлении отмечают, что злоумышленник был установлен и задержан в июле 2020 года.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера»). Решением суда ему назначено наказание пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года от насильника спас 18-летнюю чебоксарку её сосед по дому: на девушку было совершено нападение при выходе из лифта. В совершении преступления подозревают 38-летнего уроженца Красноармейского района арестован. Мужчина задержан, но правоохранители не исключают, что жертв может быть больше.

Подробнее: Чебоксарец спас 18-летнюю соседку от насильника