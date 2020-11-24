Омск, , 06:43 — REGNUM В Омской области под стражу заключена 16-летняя жительница Омска, которая, как установило следствие, вместе со своим 18-летним молодым человеком убила собственную мать. Как сообщает сегодня, 24 ноября, пресс-служба областной прокуратуры, трагедия произошла в ночь с 30 на 31 декабря 2019 года.

Причем, по мнению следователей, убийство было спланированным, а причиной послужил запрет дочери общаться с её молодым человеком. Дождавшись женщину с работы, подростки нанесли ей 10 ударов молотком и более 30 ударов ножами.

«Женщина оказывала сопротивление нападавшим и смогла нанести парню два удара ножом в ногу, после чего выбралась из квартиры в подъезд, где была обнаружена соседями. В этот же день от полученных ранений она скончалась в больнице», — поясняют следователи.

Позднее молодые люди частично признали вину, подтвердив факт нанесения ударов, однако попытались выставить погибшую как виновницу конфликта, а себя — жертвами самообороны. Данная версия в ходе проведенного расследования была опровергнута. Уголовное дело по существу рассмотрит Омский областной суд.