Владивосток, , 05:41 — REGNUM Следователи СУ СК РФ по Приморью проводят доследственную проверку по факту падения железобетонной плиты на припаркованный автомобиль с крыши дома во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Уже установлено, что 19 ноября на припаркованный автомобиль возле дома №34 по улице Нейбута обрушилась железобетонная плита с крыши. Автомобиль был раздавлен, а владелец едва не погиб.

«На кровле дома стояла железобетонная шахта, состоящая из трёх стен и плиты перекрытия. При этом, на кровле дома находятся транзитные кабельные линии интернет-провайдеров, прикрепленные к боковым станам конструкции входа в шахту, а также стойки для крепления этих линий. Транзитные провода проходили через несколько домов. В результате дождя, обледенения и сильного ветра, произошло раскачивание проводов, возникла ассиметричная нагрузка на боковые стены шахты и конструкция сложилась. Во время разрушения создался уклон, что привело к смещению плиты и её падению», — пояснили следователи.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, по чьей вине случилось ЧП. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, упавший бетонный блок проломил крышу и встал в центре автомобиля, который ремонту уже вряд ли подлежит. Водитель успел в считанные секунды отскочить и тем самым остался жив.