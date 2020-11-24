Владивосток, , 05:04 — REGNUM Все дизельные передвижные генераторы из государственного резерва, которые уже установлены на объектах жизнеобеспечения в Приморье, могут остаться в региональной собственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков отметил оперативную работу правительства Приморья по ликвидации последствий циклона.

«Самый пик кризиса пройден, наметилась позитивная тенденция. Сейчас задача — не только максимально быстро преодолеть кризис, но и сохранить резерв сил, так как Приморье — регион со сложным климатом», — сказал Чекунков.

Губернатор края Олег Кожемяко акцентировал, что сейчас вся система жизнеобеспечения держится на дизельных генераторах.

«Нам потребуется длительное время, чтобы восстановить постоянное энергоснабжение. Мы не имеем права даже на сутки оставлять людей без тепла и света. Мы обратимся в правительственную комиссию, чтобы весь ресурс, который установлен на котельных и насосных станциях, оставить здесь в резерве», — пояснил губернатор.

Также подготовлена заявка на необходимые материалы и оборудование для надежного восстановления системы энергоснабжения. Это опоры ЛЭП, кабели, дизельные генераторы, спецтехника.

По словам Олега Кожемяко, уже восстановлено водоснабжение по всем населённым пунктам. Во Владивостоке установлено 18 дизельных генераторов на центральных тепловых пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, во время разгула стихии В Приморье было повалено несколько тысяч деревьев, повреждены почти 100 км линий электропередач и 850 опор ЛЭП, более 1600 трансформаторных подстанций вышли из строя. Почти 180 тысяч человек оказались без света, воды и тепла. Была создана правительственная рабочая группа по ликвидации ЧС в Приморье.

Жители Владивостока в соцсетях критикуют, жалуются и говорят, что в городе после ледяного шторма ничего не чистят и не убирают:

«Уже сколько дней прошло после дождя, а лестницы, тротуары не только нерасчищены, а даже не просыпаны ничем. Сделайте пункты обогрева у травмпунктов, пострадавшим места не хватает в помещениях. Это действительно кошмар. Пришлось зашивать порванную руку у знакомых на дому, у которых дочь студентка стоматологии».