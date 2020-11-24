Владивосток, , 04:24 — REGNUM Во Владивостоке в расчистке дорог и пешеходных зон, вывозе снега, обработке участков противогололёдными материалами, распиле упавших веток и деревьев 24 ноября задействовано 457 человек и 160 единиц техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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«Сотрудники муниципальной дорожной службы, МЧС, представители военного ведомства, лесничества и волонтёры расчищают тротуары, лестницы, переходы, автобусные остановки от снега и наледи, распиливают для дальнейшего вывоза упавшие ветки и деревья. Ведётся восстановление на сетях электро-, водо‑ и теплоснабжения. Всего в ликвидации последствий стихии, оказании помощи населению задействовано свыше 2500 человек», — пояснили в мэрии.

Специалисты добавили, что во вторник бригады будут очищать пешеходные зоны от снега, наледи и упавших деревьев на Университетском проспекте, Кирова, Енисейской, Чкалова, Вострецова, Калинина, Харьковской, Океанском проспекте, Партизанском проспекте, Светланской, Суханова, Партизанском проспекте, проспекте 100-летия Владивостока, Некрасовской, Окатовой, Днепровской, Камской, Снеговой, Гоголя, Черемуховой, Надибаидзе, Зои Космодемьянской, Приморской, Шилкинской и многих других улицах города.

Минувшей ночью посыпали песко-соляной смесью участки на Бестужева, Московской, Башидзе, проспекте Острякова, Военном шоссе, Калинина, Черемуховой, Киевской, Семеновской, Мордовцева и ряде других улиц.

«Израсходовано уже почти четыре тысячи тонн песко-соляной смеси и 650 кубометров жидкого химреагента. Работы продолжаются в круглосуточном режиме», — пояснили дорожники.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что вылечился от COVID-19 и готов к активной работе. А проблем в городе достаточно — ликвидация последствий ледяного циклона продолжается.