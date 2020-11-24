Любляна, , 04:00 — REGNUM Словенская полиция 23 ноября задержала 67-летнего мужчину, который несколько лет скрывал смерть матери и получал ее пенсию. Её тело было найдено в квартире в районе Любляны после того, как другие её родственники сообщили в полицию о ее исчезновении. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Полиция Любляны заявила, что в конце прошлой недели родственники пропавшей 97-летней женщины заподозрили неладное и сообщили об этом в полицию, потому что её 67-летний сын, ухаживающей за своей матерью, оборвал все связи с ними. После дальнейшего сбора информации полиция нашла тело разыскиваемой женщины в одной квартире в Любляне. Пожилая женщина, по последним данным, скончалась ещё несколько лет назад, и причина её смерти пока не известна.

Подозреваемый все время убеждал своих родственников в том, что она жива, и поскольку у него была доверенность на её уход, он также получал доход с её счетов и пенсии.