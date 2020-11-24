Манагуа , , 03:59 — REGNUM При падении грузовика, «рассчитанного на 70 пассажиров», в овраг на севере Никарагуа погибли не менее 16 человек. Об этом 23 ноября сообщает агентство Prensa Latina.

Трагедия произошла во второй половине дня в районе Окот-Тума муниципалитета Васлала. По сообщению мэра Васлалы Хермана Варгаса, прибывшего на место произошедшего, грузовик, «пригодный для общественного транспорта и рассчитанный на 70 пассажиров», лишился тормозов и упал в 200-метровый овраг.

В числе погибших — восемь женщин и несколько детей. Ранения получили не менее 25 человек, несколько из них находятся в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на юге Эфиопии. В результате ДТП погибли 11 человек, ещё 13 получили травмы лёгкой и средней степеней тяжести.

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