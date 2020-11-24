Санкт-Петербург, , 02:30 — REGNUM С легендарного Невского пятачка в Ленинградской области — места ожесточённых боёв защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны — сапёры общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) вывезли на полигон для уничтожения 12 боеприпасов времён войны. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ЗВО Минобороны РФ.

Семь артиллерийских снарядов калибра 76 мм и пять миномётных мин калибра 82 мм были найдены сапёрами на Невском пятачке. Все боеприпасы были подвержены сильной коррозии, тем не менее сохранили опасные боевые свойства. Военнослужащие со всеми предосторожностями вывезли их спецтранспортом на полигон для последующего уничтожения.

Невский пятачок — условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы, который многие месяцы удерживался советскими войсками в ходе сражения за Ленинград.

«Долгая и кровопролитная оборона плацдарма вынудила немецкое командование отложить наступление на город в 1942 году, а переброска к пятачку значительных сил позволила ослабить кольцо блокады, обеспечив удачное наступление советских войск в январе 1943 года», — говорится в сообщении Минобороны.

В сентябре на Невском пятачке состоялась торжественная церемония, посвящённая закладке капсулы на место будущего памятника подвигу юнг Школы боцманов острова Валаам в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области сапёры мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили четыре крупнокалиберных боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

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